Scontri di Napoli, il ministro Piantedosi: "Evitati danni più gravi grazie alle forze dell'ordine"

Il ministro dell'Interno sui fatti accaduti in città per la presenza dei tifosi dell'Eintracht Francoforte: "Si impone una rinnovata riflessione sugli strumenti da mettere in campo per evitare il ripetersi di simili episodi"