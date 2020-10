I manifestanti assaltano la polizia: le immagini fanno il giro del web (VIDEO)

Un video più di tutti sta girando in queste ore sulle bacheche dei social network dei napoletani in tutta Italia. Le immagini ritraggono un gruppo di manifestanti incappucciati che assaltano le volanti della polizia lungo via Santa Lucia. Un gruppo di una decina di contestatori colpiscono le volanti lanciando oggetti di ogni tipo fino ad arrivare a un bidone della raccolta differenziata. Le vetture si muovono per evitare l'assalto e un blindato della polizia prova con una manovra a far disperdere gli assaltatori che però poco dopo tornano alla carica. È solo una delle sequenze che ritraggono centinaia di manifestanti prendere di mira le forze dell'ordine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.