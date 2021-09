Scontri Inter-Napoli, il Pg: “Condannate Manduca a quattro anni”

Confermare la condanna a quattro anni per Fabio Manduca, l'uomo che prima della partita Inter-Napoli del 26 dicembre 2018 ha investito il tifoso nerazzurro Daniele Belardinelli, morto per le ferite riportate nell'impatto. Lo ha chiesto la procura generale di Milano, nel processo d'appello con rito abbreviato, mostrando così una 'rottura' rispetto alla stessa procura che ha fatto appello. In primo grado i pm Michela Benedetta Bordieri e Rosaria Stagnaro avevano chiesto la condanna a 16 anni per omicidio volontario col "dolo eventuale", ma il gup Carlo Ottone De Marchi il 30 novembre 2020 aveva condannato l'imputato per omicidio stradale. Oggi il pg sostiene l'ipotesi dell'omicidio stradale, non c'è dolo nel suo comportamento, mentre per la difesa non c'è la prova che sia stato Manduca con il suo Suv a investire la vittima. La sentenza è attesa in mattinata.