“Fatevi vedere dagli amici di Mugnano”: sconto di pena per Peppe “Maradona”

Era stato condannato a 4 anni e 8 mesi in primo grado, a seguito di giudizio abbreviato, per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. “Fatevi vedere dagli amici di Mugnano” ed anche “dovete finire i lavori sennò finisce male”, queste le frasi utilizzate per costringere la persona offesa a versare la tangente per i lavori di ristrutturazione edilizia, facendo così evocazione al clan Amato-Pagano egemone nel territorio di Mugnano.

Giuseppe Liccardo, mugnanese del 1985, alias “Peppe Maradona”, difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, si è visto scontare la pena di oltre un anno in Corte di Appello a Napoli, venendo così condannato alla pena finale di 3 anni e 7 mesi di reclusione.

Peppe Maradona è un volto già noto alle forze dell’ordine, essendo stato coinvolto nel blitz di Melito contro ras, gregari e fiancheggiatori del clan Amato-Pagano. Protagonisti di una stagione fatta di estorsioni e richieste per conto del clan ad imprenditori e commercianti di Melito, episodi contenuti nell’ordinanza monstre che, nel giugno del 2021, portò ad una maxi operazione. Le indagini portarono alla luce l’esistenza di una forma di controllo pressoché totale del territorio melitese da parte del clan.