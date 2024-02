Esce di casa e fa perdere le sue tracce: l'appello per ritrovare Vito

Sono ore di apprensione a Forio d'Ischia per la scomparsa di Vito Borrelli. Il classe '74 sarebbe uscito di casa ad ora di pranzo, facendo perdere le sue tracce. Un appello è stato condiviso anche sui social. "Dalle ore 13 si è allontanato dall'abitazione Vito Borrelli nato a Ischia il 27.06.1974 residente in Forio alla Via Baiola 206 domiciliato in Lacco Ameno alla Via P.le Lacco Fango 49.

Indossava jeans azzurro, pullover azzurro, camicia a quadretti celeste, scarpe verdi. Indossa occhiali da vista marroni. Alto 1,94 robusto, capelli corti brizzolati. Soffre di depressione successiva ad intervento al cervello. Non ha documenti né cellulare".