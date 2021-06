Scompare da casa e viene trovato in un dirupo non tracciato del Vesuvio

Un 24enne aveva fatto perdere le sue tracce sul Vesuvio nel pomeriggio di venerdì, quando si era allontanato dalla sua abitazione. La polizia municipale aveva ritrovato l'auto a pochi passi dalla vecchia sede dell'Osservatorio vesuviano. Il giovane si era poi avventurato verso i sentieri che costeggiano il vulcano.

Il ritrovamento è avvenuto dopo tre ore di ricerche, grazie al lavoro dei Forestali e dei Vigili del Fuoco, in un dirupo non tracciato. Le ricerche si sono avvalse anche di un elicottero dei Vigili del Fuoco. Il 24enne non ha riportato ferite, ma visto lo stato confusionale è stato portato per accertamenti allOspedale del Mare.