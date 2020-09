Gerry è scomparso da mercoledì, l'appello dei familiari

Ruggero Accociaioco è scomparso e non dà sue notizie da giorni. Sono i familiari del 46enne che hanno contattato NapoliToday per diffondere la notizia delle ricerche in corso.

Gerry – è così che si fa chiamare – ha 46 anni ed è residente a Bari, in Puglia. È scomparso da Napoli centro. Carnagione bruna, occhi castani, ha i capelli radi e sul nero scuro. Al momento della scomparsa indossava maglia e pantaloni neri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Da mercoledì non abbiamo sue notizie – ci spiega una familiare – ha il telefono scarico ed è senza soldi".