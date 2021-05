"Mio figlio è scomparso, siamo preoccupati": l'appello di una madre

"Mio figlio Nicola si è allontanato da casa senza dare notizie. Soffre di depressione. Siamo molto preoccupati. Chiunque abbia notizie mi contatti. Grazie. 338 3089769 . Condividete grazie". Si tratta dell'appello di una donna, Maria F., fatto sui social.

La famiglia è della Campania, e l'appello è comparso su numerosi gruppi di Napoli e provincia.

Non vengono specificati al momento le ragioni per cui il ragazzo potrebbe essersi allontanato da casa, anche se a quanto pare il fatto non è accaduto da molte ore.