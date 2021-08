Ragazzino scomparso con il padre biologico: ore di ansia per la famiglia che lo ha adottato

Proseguono le ricerche per ritrovare il 14enne allontanatosi con il padre biologico ieri sera ad Afragola. L'uomo, di origini serbe, avrebbe raggiunto il figlio nei pressi di una gelateria per poi portalo via in automobile.

Vani finora i tentativi di rintracciare i due. Fra le prime ipotesi avanzate dai carabinieri la volontà del padre biologico di riprendere con sè il ragazzino, adottato nel frattempo da una famiglia italiana.

Al momento non viene esclusa comunque alcuna ipotesi e le ricerche sono a largo giro.