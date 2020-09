Scompare nel nulla, trovato il corpo senza vita di Pasquale Ambrosino

Prima il ritrovamento del suo camion, parcheggiato a Torino nel piazzale tra corso Vercelli e corso Giulio Cesare, di fronte all’imbocco della tangenziale Nord, poi la notizia che tutti temevano. E' stato trovato oggi pomeriggio dai carabinieri della Stazione Torino borgata La Falchera il corpo senza vita di Pasquale Amrbosino, 40 anni, autista (scomparso lo scorso 9 settembre), in Lungo Dora Agrigento, in prossimità della riva del fiume.

Medico legale intervenuto sul posto ha constatato il decesso per cause riconducibili a una possibile overdose, come riporta TorinoToday. Il ritrovamento rientra nell’ambito delle ricerche condotte in collaborazione con la polizia di Stato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 40enne era un autotrasportatore. L’ultima persona che lo aveva sentito era stata la madre, mercoledì 9 settembre verso le 19.