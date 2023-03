Il giovane Nerijus è scomparso: sono ore di apprensione per il 24enne

Sono ore di apprensione all'Arenella per la scomparsa di Nerijus Serù. Da ieri sera - le 20 circa - non si hanno più notizie del 24enne. Nerijus si sarebbe allontanato dall'appartamento in cui vive con la famiglia. In attesa dell'intervento delle forze dell'ordine, i familiari hanno diffuso sui social un appello diventato virale.

"Ieri sera è uscito di casa (via Jannelli – Vomero) intorno alle 20/20.30 questo ragazzo con un giubbino rosso e non è più tornato a casa. Vi prego in caso lo vedete di contattare subito il fratello al numero 3913557644. Il ragazzo si chiama Nerijus ed ha problemi ma è una persona come le altre, non è aggressivo. ZONA VOMERO/ARENELLA ma potrebbe essere ovunque", si legge in un post.