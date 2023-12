Ore di apprensione per Marco: non si hanno sue notizie da oltre 24 ore

Sono ore di ansia a San Pietro a Patierno per la scomparsa di un giovane del quartiere. Da più di 24 ore, infatti, non si hanno più notizie di Marco Cirillo. Non si conoscono molti particolare sulla sua scomparsa, ma un appello - con tanto di foto - è stato diffuso dalla mamma Tina.

"Urgente. Vi prego, se qualcuno ha visto mio figlio mi contatti a questo numero 3383321949 Vi prego fate girare. Manca da questa mattina. Si chiama Marco Cirillo", recita il post. L'appello della madre è subito diventato virale e in tanti nel quartiere lo hanno condiviso.