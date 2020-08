Scomparso un anno fa: è morto, il corpo era all'obitorio del Secondo Policlinico

La famiglia lo cercava da un anno. Inutilmente perché era morto il giorno stesso in cui erano cominciate le ricerche e il suo corpo era custodito all'interno dell'obitorio del Secondo Policlinico. Non c'è più speranza per il 50enne Gennaro Trapanese. Il corpo dell'uomo, scomparso da Torre del Greco il 16 luglio 2019, è stato trovato in una delle celle dell'ospedale. A confermarlo sono i familiari della vittima chiamati a effettuare il riconoscimento della salma. Ad avvertirli sono state le forze dell'ordine che hanno richiesto la loro presenza all'atto del riconoscimento.

Il defunto corrispondeva alle descrizioni fatte dai familiari nel corso dei mesi di ricerca. Ricerca che aveva coinvolto anche la trasmissione “Chi l'ha visto?” che si era attivata per provare a ritrovare il 50enne. L'uomo era residente nelle palazzine di via Lamaria e da lì era scomparso poco più di un anno fa. Ieri la conferma che il corpo trovato fosse il suo. La famiglia intanto vuole vederci chiaro rispetto al fatto che nessuno si fosse accorto che quel cadavere corrispondesse a quello del 50enne.