Ore di ansia per la scomparsa di Francesco: non si hanno sue notizie da ieri

Sono ora di ansia a Trecase dove non si hanno più notizie di Francesco Celentano. Non si sa molto sulla scomparsa di don Ciccio - così come tutti lo chiamano - ma un appello è stato lanciato sui social dal figlio Massimo che chiede la massima condivisione. "Non abbiamo notizie da ieri sera Si chiama Celentano Francesco nato il 29/03/1932. Per eventuali segnalazioni3358314424", si legge in un post.