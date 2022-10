Ore di ansia per la scomparsa del signor Filippo: "Soffre di vuoti di memoria"

Sono ore di ansia a Secondigliano per la scomparsa del signor Filippo. Un appello è stato lanciato anche sui social: "È scomparso da questa mattina in zona Secondigliano il signor Filippo ed i suoi cari sono molto preoccupati. Ha una polo gialla a righe bianche, il pantalone nero ed il giubbotto beige.

È una persona anziana con dei vuoti di memoria, potrebbe essere in stato confusionale e non ricordare dove si trova la sua abitazione. Per qualsiasi informazione utile contattare il numero 3397949706 Emilia Carrozza. I suoi familiari ve ne saranno grati". Sotto alcuni post qualcuno annuncia il ritrovamento, ma per ora non è arrivata nessuna conferma dalla famiglia.