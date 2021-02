Si era allontanato da casa, trovato dopo cinque giorni "grazie" ad un malore

Lo scorso 15 febbraio un 53enne di Crispano si è allontanato da casa per non farne più ritorno. I parenti ne hanno denunciato la scomparsa e sono iniziate le ricerche. Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli hanno notato un uomo che chiedeva loro aiuto. Era in via diaz e accusava un malore.

I militari dell’arma hanno allertato il personale sanitario che lo ha condotto all’ospedale San Giuliano di Giugliano. Durante gli accertamenti i carabinieri hanno constatato che quell’uomo fosse scomparso pochi giorni prima. Il 53enne - che fortunatamente sta bene - è stato affidato ai parenti.