Appello sui social: "Aiutatemi a trovare mio padre: è scomparso al Centro Direzionale"

Gianni De Luca, già vicepresidente di Federconsumatori ed ex vicesegretario generale della Cgil Campania, irreperibile da ieri notte. Il figlio lancia un appello che diventa virale sui social

L'appello è stato lanciato ieri sui social dal figlio, Enrico: "Se qualcuno lo avesse visto - a Napoli o altrove - mi contatti immediatamente è mio Padre. Ultimo avvistamento stamattina al Centro Direzionale": è da ieri, infatti, che la famiglia non ha più notizie di Gianni De Luca, una vita trascorsa a lavorare in banca, da sempre impegnato nel sociale, già vicepresidente di Federconsumatori ed ex vicesegretario della Cgil Campania.

Gianni De Luca è molto noto e benvoluto in città. Tanti gli amici che, preoccupati, stanno rilanciato l'appello della famiglia. L'ultimo post su Facebook Gianni De Luca lo ha pubblicati lo scorso 15 gennaio: un ricordo appassionato del sindacalista Ernesto Nocera, recentemente scomparso, e l'invito a pubblicarne gli scritti.

Quando è uscito Gianni De uca indossava una giacca impermeabile blu scuro con cappuccio, pantaloni grigi di velluto. Gianni De Luca non aveva alcuna patologia. Chi lo avesse visto può contattare il figlio attraverso Facebook oppure al cell. 380.2542544