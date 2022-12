Apprensione per Carlo: è scomparso nel nulla dopo una serata in discoteca

Sono ore di ansia per la scomparsa di Carlo Solofra, 43 anni. L’uomo ha fatto perdere le sue tracce dopo una serata in discoteca sabato scorso, 10 dicembre. Carlo è scomparso da Sarzana, comune in provincia di La Spezia, dove vive con la madre da qualche mese.

Carlo - originario di Torre Annunziata - sarebbe stato visto l’ultima volta sabato in una discoteca e da quel momento non si hanno avuto più sue notizie. A lanciare l’allarme è stata la madre che non l’ha visto rientrare. Il suo cellulare risulta spento. Indagini in corso delle forze dell’ordine che lo stanno cercando. Carlo porta gli occhiali, è alto 1,80 e - al momento della scomparsa - indossava un cappotto nero, una camicia bianca e nera, maglietta nera e un paio di jeans scuri.