Esce di casa e non ritorna più: ore di ansia per Antonio

Partite le ricerche, un appello è stato lanciato anche in tv

Ore di apprensione a Caivano per la scomparsa di Antonio Natale, Antonio, 22 anni, vive a Caivano (Napoli). Il 4 ottobre, intorno alle 16, è uscito dicendo alla madre che sarebbe andato con un amico a Napoli. Non vedendolo rientrare la madre ha provato più volte a chiamarlo senza successo e da quel momento è scattato l'allarme. Non ha con sé i documenti.

Un appello è stato lanciato anche dal programma di Rai 3 "Chi l'ha visto?" che diffuso una foto e gli ultimi movimenti di Antonio prima della scomparsa.