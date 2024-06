Antonio ha preso l'aliscafo per Napoli ed è scomparso: l'appello della mamma

Antonio De Luca è scomparso da venerdì. Ischitano, è stato visto l’ultima volta su di un aliscafo diretto a Napoli, che pare abbia preso con il suo cane Sole.

È stata Carmela, sua madre, a lanciare ieri sera l’allarme.

I giorni stanno passando e del ragazzo non ci sono notizie. A quanto pare il suo cane è stato ritrovato nel capoluogo partenopeo, nei pressi della chiesa del Carmine.

“Volevo chiedere aiuto per la condivisione e per trovare mio figlio che al momento è poco lucido - scrive sui social network in un accorato appello la donna - Se qualcuno lo vede o lo ha visto per Napoli, se può contattarmi o contattare immediatamente le forze del ordine. Grazie di cuore a tutti”.