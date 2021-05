Scomparso nel nulla da ieri, ritrovato l'84enne Antonio Capuano

Antonio Capuano, sparito nel nulla nella giornata di ieri a Pozzuoli, è stato ritrovato. L'ottantaquattrenne ex meccanico era nei pressi di un dirupo in via Campi Flegrei. "È provato, debilitato, ma in buone condizioni – spiegano i familiari – Adesso lo stanno portando in ospedale per accertamenti".

L'ultima volta era stato visto l'ultima volta verso le 10.30 di ieri dalla moglie, si era allontanato da casa per delle brevi commissioni. Non aveva però dato più notizie di sé ed il cellulare squillava a vuoto.

Anche con l'ausilio di cani molecolari, le ricerche sono andate ininterrottamente avanti per 24 ore fino al ritrovamento di stamattina. Una telecamera dí videosorveglianza lo aveva ripreso, verso mezzogiorno, mentre percorreva via Pergolesi in direzione del porto dí Pozzuoli, e il suo cellulare nel pomeriggio aveva agganciato una cella tra Arco Felice, Monte Barbaro e il cimitero.