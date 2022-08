Alfredo è scomparso: ore di ansia nel Napoletano

Ore di ansia a Melito per la scomparsa di Alfredo Folliero, 38 anni, scomparso sabato scorso. La madre ha lanciato un appello sui social e si è rivolta anche al programma televisivo "Chi l'ha visto?".

Alfredo, 38 anni, intorno alle 12 di sabato 30 luglio è partito da Melito di Napoli, dove risiede con la madre, per rientrare nella struttura pugliese che lo assiste da alcuni mesi, ma dove non è arrivato. Il suo cellulare ha squillato a vuoto per qualche giorno, prima di risultare spento. L’uomo, che ha con sé i documenti, è riconoscibile per la corporatura robusta e una protesi al braccio destro.