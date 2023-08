Scomparso da 32 mesi, la mamma di Alessandro corre a Napoli: potrebbe essere a Scampia

Roberta Carassai da Sassuolo si è precipitata a Napoli per trovare il figlio, Alessandro Venturelli, scomparso 32 mesi fa. Il giovane sarebbe stato avvistato, grazie a particolari tatuaggi che ha sul braccio (serie di numeri romani e un quadrifoglio) a Scampia. "Se qualcuno avesse la fortuna di contrarlo - dice Roberta - gli faccia una foto e chiami le forze dell'ordine: vi prego, aiutatemi, quello che sto passando è una cosa talmente atroce che non riesco neppure a spiegarlo".

Sequestro di persona?

"Alessandro si è volatilizzato nel nulla, - dice l'avvocato Claudio Falleti, legale di Roberta - è stato aperto un fascicolo per sequestro di persona ritenendo che possa non essersi allontanato da solo a causa della fragilità psicologica che lo affliggeva in quel periodo ma la procura dopo un periodo di indagini ha deciso presentare richiesta di archiviazione del fascicolo". Per Falleti però persistono ancora elementi fondamentali non acquisiti e valutati, che potrebbero consentire di far ritrovare Alessandro.

Intanto tam tam sui social a Scampia per rintracciare coloro che avrebbero inviato la segnalazione della presenza del ragazzo emiliano a Napoli alla madre.

"Le cose non sono andate come speravo"

Aggiornamento ore 12.45

"Purtroppo le cose non sono andate come speravo e speravate. Comunque non mi arrendo. Mi fermerò a Napoli andrò in questura e chiederò di cercare Alessandro", scrive sui social la madre, dopo il sopralluogo a Scampia.