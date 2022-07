Ore di ansia per la scomparsa di Raffaella: l'appello dei familiari

Ore di ansia a Brusciano per la scomparsa di Raffaella Palma. Della 12enne non si hanno più notizie da ieri sera. Oltre ai tanti appelli dei familiari c'è anche quello del consigliere comunale Ciro Guadagno.

"Da poche ore ho appreso la notizia della scomparsa di una nostra concittadina, Raffaella, di soli 12 anni. Da quanto emerge in un post Facebook della cuginetta e della sorella, Raffaella si trovava nei pressi della Stazione in via Guido De Ruggiero, vista per l'ultima volta intorno alle 00.00 e 00.30. Indossa pantaloncini di jeans e magliettina nera di Valentino. Confido in tutti i miei amici e contatti di condividere questo post e chiunque possa vederla contattare la famiglia o anche me direttamente", ha scritto.