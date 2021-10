Ore di ansia nel quartiere napoletano: Nunzia è scomparsa da ieri

Ore di ansia per Nunzia Reale nel quartiere di Secondigliano. La donna, 49 anni, è scomparsa da ieri mattina dalla sua abitazione del centro. La notizia della scomparsa di Nunzia Reale ha fatto subito il giro del web, diventando in poco tempo virale.

L’allarme è stato lanciato da amici e parenti che, insieme ad una foto, hanno allegato questo appello: “La signora che vedete in foto si chiama Nunzia Reale, ha 49 anni ed è scomparsa questa mattina dalla sua abitazione nel centro storico di Secondigliano. Oltre a chiedervi di condividere, vi chiediamo di contattare i seguenti numeri nel caso in cui qualcuno la vedesse. Grazie! 338.7790215 349.4317175″.

La scomparsa di Nunzia è finita anche all'attenzione del programma "Chi l'ha visto?" che haraccolto, in diretta, l'appello dei figli. “L’abbiamo cercata in tutta Napoli… aiutateci a trovare mamma”: Nunzia, fa sapere la famiglia, on ha con sé un cellulare,