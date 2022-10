Maria scompare nel nulla mentre aspetta il ricovero: ore di ansia nel Napoletano

Sono ore di ansia per Maria, 46 anni, della quale non si hanno più notizie da due giorni. La donna, residente a Casalnuovo, due giorni fa è arrivata all'ospedale di Frattamaggiore in ambulanza, dove attendeva il ricovero, ma è scomparsa nel nulla. Il cellulare risulta spento e nessuno è riuscito a dare una spiegazione.

La famiglia si è rivolta anche a "Chi l'ha visto?" che sui social ha diffuso una scheda con tutti i particolari. Maria ha occhi castani e capelli neri, è alta 167 centimetri e al momento della scomparsa indossava una t-shirt nera e leggings neri.