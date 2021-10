Ore di ansia per Maria: la giovane è scomparsa da ieri sera

Ore di ansia a Melito per la scomparsa di Maria Fama’. La 21enne avrebbe fatto perdere le sue tracce da ieri sera. I familiari hanno sporto denuncia e lanciato già un appello vi social, poi diffuso dalla pagina di Associazione "Trasparenza per Melito".

“Questa ragazza di 21 anni, Maria Famà, si è allontanata ieri sera da casa a Melito e da allora non abbiamo avuto più sue notizie. Prego chiunque l’abbia vista di contattarmi in privato e di condividere questa foto. Abbiamo anche sporto la denuncia in seguito alla scomparsa. I familiari sono molto preoccupati”.