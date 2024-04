Sospiro di sollievo per la 13enne scomparsa diretta a Napoli: "E' stata ritrovata"

Ore di ansia a Livorno, dove una mamma era alla disperata ricerca della figlia 13enne

Ecco l'appello pubblicato dalla donna sui social: "Cerco disperatamente mia figlia,13 anni. E' scomparsa da Livorno da ieri mattina. L'ho lasciata fuori da scuola ma non è entrata. Non ha cellulare con sé, ho avvisato le forse dell'ordine, ma finora non è stata trovata. Sembrerebbe che abbia preso un treno verso Firenze e potrebbe essere diretta a Napoli. Vi prego, aiutatemi".

Per fortuna, dopo tanta preoccupazione, arriva l'agognato sospiro di sollievo. La 13enne era ancora nel livornese e ha fatto ritorno a casa.