Laura "La divina" è scomparsa: ore di apprensione per la tiktoker

Da ieri pomeriggio non si hanno più notizie della nota tiktoker Laura "La divina". Laura si sarebbe allontanata verso le 17 da casa sua e da quel momento più nessuno è riuscito a mettersi in contatto con lei. Un appello è stato lanciato anche nel programma di Rai 3 "Chi l'ha visto?".

"Ci stanno telefonando in tanti da Napoli per la scomparsa di Laura, molto conosciuta come "la divina". Dalle cinque del pomeriggio sembra si sia allontanata. Sta attraversando un momento di fragilità e quindi c'è preoccupazione", recita l'appello.