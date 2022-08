Paura per Imma, scomparsa da ieri. Appello disperato dalla madre della 15enne

Imma Bracciale ha 15 anni. La madre, stamattina, ha lanciato un appello via social: la ragazzina, di Castellammare di Stabia, è scomparsa. È stata la pagina Facebook Sos Stabia – Ricomincio da tre a darle spazio.

La donna ha ricostruito gli ultimi istanti trascorsi con sua figlia. Ha visto Imma per l'ultima volta ieri, alle 18, poi non si è più fatta vedere. Si era recata in un negozio in città. Lì ha comprato un jeans blu scuro e un anello.

La mamma, preoccupata, l'ha cercata in giro e ha chiamato le sue amiche senza purtroppo ottenere riscontro. “Aiutatemi a ritrovarla”, è stata la sua richiesta disperata affidata al web.

Secondo le ultime notizie, il telefono della 15enne si sarebbe agganciato ieri sera ad una cellula telefonica nei pressi di piazza Garibaldi.