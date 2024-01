"Non è mai arrivata a scuola". Tredicenne ritrovata dai poliziotti

Forte apprensione ieri a Pozzuoli per Giulia, una ragazzina di 13 anni di cui si erano perse le tracce. Si trovava alla stazione di Bagnoli, in procinto di recarsi a scuola, l'ultima volta che era stata avvistata. Non aveva con sé il telefonino. Grazie agli appelli del padre e alle foto postate sui social gli agenti del commissariato di Pozzuoli sono riusciti a ritrovarla.

Sta bene ed è stata accompagnata presso l’abitazione dei nonni, per la gioia dei suoi cari.