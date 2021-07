Ritrovata a Napoli la 14enne scomparsa: "Ti aspettiamo per riabbracciarti"

Ritrovata a Napoli Federica Nigro, la 14enne scomparsa ieri da Agropoli. La 14enne aveva lasciato il negozio di famiglia per recarsi dalla nonna, ma di lei si sono perse le tracce. Federica l'ultima volta è stata vista nei pressi di un distributore di benzina, così come mostrerebbero le immagini di videosorveglianza dello stesso impianto.

Immediato l'allarme dei genitori e l'avvio delle ricerche. Novità importanti potrebbero arrivare dai tabulati del cellulare della giovane. A notte fonda, infatti, la giovane avrebbe chiamato i genitori e fatto pensare ad un rapimento. Sul particolare c'è massimo riserbo, anche se - stando ai giornali locali - il telefono della giovane si sarebbe agganciato ad una cella di Secondigliano.

"Un sospiro di sollievo"

Con queste parole il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, ha annunciato il ritrovamento: "Abbiamo atteso qualche attimo in più per avere l'assoluta certezza, che è giunta poco fa: Federica è stata ritrovata. Tiriamo tutti un sospiro di sollievo. I genitori stanno andando a prenderla presso la stazione di Napoli.

Attualmente la ragazza è in custodia alla Polfer. Complimenti alle forze dell'ordine per l'ottimo lavoro svolto, che ha portato in poche ore alla risoluzione della vicenda. Ho appena chiamato il comandante della Compagnia Carabinieri di Agropoli, Fabiola Garello, per congratularmi. Federica ti aspettiamo per riabbracciarti!

L'appello del sindaco

Intanto, c'era grande ansia in città da dove era partito l'appello del sindaco Adamo Coppola: "Come tutti saprete dalle ore 20.00 circa di ieri sera non si hanno notizie di una ragazza di 14 anni di Agropoli, Federica Nigro. Siamo in costante contatto con la famiglia, in forte apprensione e con le forze dell’ordine, che stanno lavorando alacremente al fine di ritrovare la giovane e farle riabbracciare i suoi cari. Sono diverse le notizie che si susseguono in queste ore, alcune confermate; altre del tutto prive di fondamento.

Chiedo a tutti voi collaborazione, se avete qualche notizia in merito a Federica, rivolgetevi alle forze dell’ordine: anche un minimo indizio che per voi può sembrare privo di importanza, potrebbe essere invece fondamentale per chi indaga nella risoluzione della vicenda. Nel contempo chiedo cautela nel diffondere notizie che non siano certe e confermate per rispetto della famiglia e di una intera comunità in ansia. Incrociamo le dita. Sono certo che presto Federica tornerà a casa".