Clementina Orefice è scomparsa: ore di ansia a Ischia

Si reca a Napoli per delle visite mediche e non torna più a casa. Sono ore di ansia a Ischia per la scomparsa di Clementina Orefice. Il centralino della trasmissione televisiva di Rai Tre “Chi l’ha Visto?” nella serata di ieri ha ricevuto una telefonata e con molta preoccupazione una zia della ragazza annunciava la scomparsa di di Clementina Orefice, nota a tutti come Martina, che non ha più notizie della nipote da lunedì scorso 15 febbraio.

Ha fatto perdere le sue tracce

Clementina lunedì scorso si era recata a Napoli per alcune visite mediche prenotate da tempo, ma una volta partita da Ischia ha fatto perdere le sue tracce. Clementina Orefice, che si fa chiamare Martina ha 29 anni, è alta cm 1.65, occhi e capelli neri ed ha un tatuaggio sul braccio destro, una farfallina. Chiunque avesse notizie può telefonare alla trasmissione condotta da Federica Sciarelli ai numeri 068262 e 3453131987