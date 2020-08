Ritrovata dopo 24 ore di ricerche, Claudia è in coma farmacologico

"Per favore pregate per la mia sorellina Claudia abbiamo bisogno di preghiere da tutti quelli che credono e fiducia nel nostro signore Gesù, sosteniamo tutti insieme con una preghiera al cielo, mia sorella è in sala di rianimazione in coma farmacologico con diverse fratture. Sta lottando fra la vita e la morte. Vi prego solo di donare insieme una preghiera in silenzio. Dio è grande".

Sembrava essere una storia a lieto fine quella della fotografa 32enne Claudia Gherardelli, scomparsa da Piazzolla di Nola e ritrovata un giorno dopo in Calabria. Invece, come scrive su Facebook il fratello, Pietro, la giovane si trova ricoverata in rianimazione ed è in coma farmacologico.

Anche la sorella di Claudia, Teresa ha scritto un post sui social a tal riguardo: "Per favore, la mia adorata sorellina Claudia Gherardelli, è stata ritrovata ma ha bisogno di preghiere perché é in coma, vi prego nelle vostre preghiere chiedete a Dio che la guarisce da tutti i suoi mali, affinché torni tra noi. È ancora giovane, ha 32 anni ed è una ragazza semplice e dolce ed io la Amo, tutta la sua famiglia la Ama. Questo è un appello di aiuto di preghiera, vi prego aiutateci".