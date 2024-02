Parcheggia l'auto lasciando all'interno telefonino e borsa e poi scompare nel nulla

Ad Ischia una donna è scomparsa da sabato mattina. Al via le ricerche per ritrovarla. L'ultima volta sarebbe stata vista a Succhivo. La 51enne Antonella Di Massa, sposata e madre di due figli, abita a Casamicciola. A Succhivo, località limitrofa a Sant'Angelo avrebbe parcheggiato l'auto con all'interno borsa e telefonino. Si sarebbe poi diretta seguendo un sentiero che conduce in campagna, come si evince dalle videocamere di un sistema di sorveglianza della zona e poi il nulla.

Impegnati nelle ricerche i carabinieri della compagnia di Ischia, la Capitaneria di Porto e da stamane il reparto cinofili dei carabinieri, oltre ad un elicottero dei militari dell'arma che sta controllando la zona.