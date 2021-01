Anna Maria, ultime tracce in direzione Napoli: la donna è scomparsa

Anna Maria ha 47 anni, vive a Lentini in provincia di Siracusa, e sono settimane che non dà più notizie di sé. Potrebbe essere in Campania, forse a Napoli. I suoi ultimi messaggi, infatti, parlavano di un suo viaggio verso il capoluogo partenopeo.

L'8 gennaio scrisse alla cugina per comunicarle che sarebbe venuta in città, il giorno dopo lo stesso. Da allora, il silenzio: l'11 gennaio è stata vista alla stazione di Lentini, ma da allora di lei si è persa ogni traccia.

La donna è alta 155 cm e ha occhi e capelli castani. I familiari hanno dichiarato che ha bisogno di assumere dei farmaci con regolarità e sono in apprensione per lei. Il suo cellulare da 10 giorni ormai risulta essere spento, potrebbe esser stata derubata. Chiunque avesse sue notizie può comunicarlo ai carabinieri allo 0957832809 oppure ai familiari al 3913020287.