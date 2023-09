Non si hanno più notizie di Amelia, l'appello della famiglia. "Aiutateci"

Sono ore di ansia a Sana Maria la Carità per la scomparsa di Amelia Iaccarino. Un lungo appello è stato condiviso sui social dalla famiglia che chiede aiuto. "Arriva ad Amalfi in auto e fa perdere le sue tracce. Apprensione per Amelia Iaccarino. Chiunque abbia sue notizie può contattare la famiglia o la locale Stazione dei Carabinieri.

E' arrivata questa mattina in Costiera Amalfitana, la signora Amelia Iaccarino, di cui non si hanno più notizie dalle 14:30. Partita da Santa Maria la Carità, è arrivata ad Amalfi alle ore 12.00, parcheggiando la sua auto al porto.

Poco dopo le telecamere di sorveglianza l'hanno geolocalizzata sulla spiaggia adiacente il ristorante Lo Smeraldino, sul lungomare. Alle 14:30 le ultime immagini che la ritraggono nelle vicinanze della stazione degli Autobus della SITA, poi nessuna notizia. Il cellulare risulta spento. La signora Amelia indossava un pantalone e una maglia nera.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Stazione di Sant'Antonio Abate, congiuntamente con la locale Stazione di Amalfi. I familiari sono in apprensione ed hanno chiesto la pubblicazione della sua foto anche sui nostri portali. Chiunque avesse informazioni può contattare i Carabinieri di Amalfi oppure direttamente la famiglia al numero 3925248869".