Raccolta illecita di scommesse sportive, controlli anche a Napoli

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, coadiuvata dalle Forze di Polizia, ha disposto controlli per il contrasto alla raccolta illecita di scommesse sportive. Coinvolte numerose province italiane, fra le quali Napoli. In totale sono stati controllati 158 locali. In molti casi sono stati osservati comportamenti virtuosi, ma si segnalano anche dieci inosservanze delle regole, che hanno portato al sequestro dei mezzi telematici. In totale le sanzioni hanno superato i 600mila euro.