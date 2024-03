"Fammi due scommesse per 1500 euro". Ritira le bollette e va via senza pagare

Un trentenne di Arzano è gravemente indiziato del reato di estorsione. L'uomo è già detenuto a Poggioreale. Le indagini, condotte dai militari di Torre del Greco e coordinate dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del destinatario della misura cautelare ritenuto autore di una condotta estorsiva posta in essere all'interno dell'agenzia di scommesse Snai con sede in via Nazionale a Torre del Greco nel pomeriggio del 2 dicembre 2023.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 30enne avrebbe richiesto al terminalista di effettuare due giocate, per l'importo totale di 1500 euro, senza corrispondere il corrispettivo ed allontanandosi dall'agenzia nonostante il tentativo dell'addetto alle giocate di ottenere il pagamento, minacciandolo di più gravi conseguenze laddove avesse insistito nel suo proposito.

Nel corso delle indagini, sono state acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza che riassumono le fasi dell'azione posta in essere a volto scoperto dall'estorsore che hanno consentito di procedere alla sua compiuta identificazione. L'arrestato rimarrà a Poggioreale dove è già detenuto per fatti analoghi commessi nel vicino comune di Piano di Sorrento, a disposizione dell'autorità giudiziaria.