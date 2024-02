Scommesse clandestine, 11 misure cautelari: puntate anche dal carcere

Sono 11 le persone raggiunte da misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli Nord su un'associazione per delinquere finalizzata alla raccolta di scommesse clandestine, riciclaggio e peculato, con l'aggravante della transnazionalità. I finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli hanno eseguito un'ordinanza nei confronti di 11 indagati per associazione per delinquere, esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa e peculato; l'ordinanza dispone la custodia in carcere per 3 indagati, i domiciliari per altri 7 e un obbligo di dimora nel comune di residenza.

L'operazione trae origine dal sequestro di un locale nel comune di Marano di Napoli, nel quale sono stati trovati indizi circa l'esistenza di un complesso e strutturato sistema di raccolta abusiva delle scommesse gestito da un sodalizio transnazionale. L'immobile, privo di insegna, risultava dotato di sistema di videosorveglianza, di maxischermi installati alle pareti e di terminali collegati a siti web riferibili ad una società austriaca priva di concessione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le indagini, condotte anche in territorio estero, hanno permesso di delineare l'esistenza di un'associazione criminale transnazionale dedita sia alla raccolta illegale delle scommesse online, sia alla collocazione in esercizi commerciali della provincia di Napoli di apparecchi e congegni da intrattenimento con vincita in denaro non conformi o manomessi, oppure conformi ma scollegati dalla rete telematica di Adm.

È emerso che la società austriaca rappresentava l'apice di una struttura composta da numerose reti di agenzie di scommesse site a Marano, Quarto e Napoli, ognuna delle quali coordinata da un referente (chiamato "master") che si occupava dell'affiliazione delle singole agenzie (cosiddette "corner"). Il server della società austriaca era localizzato in Gran Bretagna, ma era controllato da una società serba attraverso una sede occulta sita all'interno di un centro commerciale. Le agenzie di scommesse erano il più delle volte munite della licenza rilasciata dalla Questura e del contratto con una società maltese titolare di concessione; tuttavia, erano collegate con i siti illegali messi a disposizione dalla società austriaca e consentivano di-scommettere somme di denaro contante ben superiori ai limiti di legge (all'epoca pari a 1.999,99 euro).

Tali somme venivano suddivise e caricate sui conti di gioco di soggetti (perlopiù nullatenenti) diversi dai reali scommettitori, al fine di occultare la provenienza del denaro e l'identità del giocatore. Su alcuni conti di gioco sono state rilevate giocate anche superiori a 100mila euro in un mese. Una particolare modalita di scommessa era rappresentata dal cosiddetto "surebet", consistente nel suddividere la somma da giocare tra tutte le possibili opzioni, al fine di vincere con certezza una cifra prossima alla somma scommessa.Tale sistema, di per sé lecito, era caratterizzato, in questo caso, da una sistematica violazione della normativa antiriciclaggio per la mancata identificazione dei giocatori, la consistenza degli importi giocati e l'omessa segnalazione delle operazioni sospette.