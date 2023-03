Via Marina, scippa il telefonino ad una donna e fugge

Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato un uomo e una donna chiedere aiuto mentre inseguivano una persona con un cellulare in mano. I poliziotti hanno bloccato il fuggitivo in via Lavinaio accertando che lo stesso, in via Nuova Marina angolo via Giulio Cesare Cortese, aveva strappato il cellulare dalle mani della donna per poi darsi alla fuga.

Un 22enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per furto con strappo e lesioni personali, nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Infine, il cellulare è stato restituito alla proprietaria.