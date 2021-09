Paura sul corso Umberto, strappano il telefonino dalle mani di una ragazza: arrestati due 18enni

Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile nel transitare in corso Umberto hanno visto due giovani a bordo di uno scooter, privi del casco protettivo, che hanno strappato dalle mani di una ragazza un cellulare e si sono dati alla fuga.

I poliziotti li hanno inseguiti e, dopo avergli intimato l’alt, li hanno raggiunti e bloccati in via Pietro Colletta trovandoli in possesso del telefonino appena scippato. Due 18enni napoletani sono stati arrestati per furto con strappo e sanzionati per mancato utilizzo del casco protettivo; inoltre, il conducente è stato sanzionato per guida senza patente poiché mai conseguita e il motociclo è stato sequestrato poiché già sottoposto a fermo amministrativo.