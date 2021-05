Scippa il telefonino ad una ragazza e fugge sui tetti inseguito dai poliziotti

E' stato arrestato in via Calabria

Un uomo ha sottratto il telefonino ad una ragazza nei pressi della fermata della vesuviana a Gianturco per poi scappare via percorrendo via Calabria.

Il malvivente è salito sui tetti dei capannoni industriali per sfuggire ai poliziotti, ma è stato poi arrestato.

"La polizia ancora una volta si è messa d’impegno e nella circostanza è stata giustamente aiutata dai cittadini", ha dichiarato Giuseppe Alviti leader associazione guardie particolari giurate.