Strappano il telefonino davanti ai carabinieri: violenta colluttazione con i militari

Hanno 41 e 50 anni i due uomini arrestati per rapina impropria dai carabinieri della Compagnia Centro e da quelli della Compagnia Speciale di Napoli. Sono accusati di essersi avvicinati in pieno centro ad un ragazzo mentre erano in scooter, al fine di portargli via il telefonino. I militari della compagnia, poco distanti, hanno però visto tutto. Hanno bloccato loro la via di fuga e dopo una breve, ma violenta colluttazione, li hanno ammanettati. I due sono ora in carcere, in attesa di giudizio.

13enne alla guida di una moto

Nel weekend appena trascorso nei controlli della movida i militari sono intervenuti nei quartieri spagnoli e nella zona Universitaria denunciando una serie di comportamenti illegali. Un 19enne ucraino è stato sorpreso in strada con un coltello. Un 16enne e addirittura un 13enne invece risponderanno di guida senza patente di due moto.

Cinque i parcheggiatori abusivi denunciati, tutti concentrati lungo la Riviera di Chiaia. Segnalati alla prefettura cinque giovani, 3 di questi minorenni. Addosso avevano hashish per uso personale. 21 le contravvenzioni al codice della strada. 14 gli scooter sequestrati. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.