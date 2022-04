Corso Umberto, scippano un telefono e fuggono in auto rubata verso piazza Garibaldi

Lunedì pomeriggio i poliziotti del Commissariato Decumani sono intervenuti in corso Umberto I per la segnalazione di un furto con strappo ai danni di una persona e, una volta sul posto, la vittima ha raccontato che poco prima, mentre stava percorrendo la medesima via, era stata avvicinata da un uomo che le aveva strappato il telefono dalle mani per poi darsi alla fuga a bordo di un’auto con un’altra persona a bordo in direzione di piazza Garibaldi.

In quei frangenti gli agenti hanno comunicato alla Centrale Operativa le descrizioni del veicolo che è stato intercettato e fermato in piazza Garibaldi da una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale; durante le fasi del controllo il passeggero si è dato alla fuga a piedi nelle vie limitrofe facendo perdere le proprie tracce, mentre il conducente è stato trovato in possesso di un coltello a farfalla con la lama della lunghezza di 11 cm; inoltre, il veicolo era stato rubato lo scorso 4 febbraio a Napoli ed è stato restituito al legittimo proprietario.

L’uomo, un 25enne romeno con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, ricettazione e furto con strappo.