Inseguimento e placcaggio da film nella Stazione Centrale dopo uno scippo

Verso le 17 nella stazione di Piazza Garibaldi, linea 1 della metro, si sente urlare: è un turista cui un giovane ha appena scippato un telefono cellulare. Le urla richiamano l'attenzione di due vigilantes che notano il ragazzo dribblare tra la folla e iniziano a inseguirlo. Corporatura robusta, velocissimo, il giovane che sembra inafferrabile non aveva fatto i conti con un cittadino dai riflessi più che pronti che era sulla sua strada. Salvatore E., 60 anni, poliziotto in pensione, non ci pensa due volte e con una manovra ad effetto degna dei migliori film d'azione blocca lo scippatore in fuga. Nel frattempo sopraggiungono i vigilantes e quindi i carabinieri. Qualche lividura per Salvatore E. "ma tanta soddisfazione", dice a NapoliToday. Il ladro, un 21enne di origini romene, è stato arrestato per furto con strappo. Il telefono è stato recuperato e consegnato al legittimo proprietario.