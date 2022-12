Le spezzano il polso per scippare il rolex: arrestati due napoletani a Milano

Due napoletani di 41 e 45 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per il furto di un Rolex Daytona da 40mila euro avvenuto in piazzale Dateo a Milano lo scorso 17 novembre. Le indagini sono partite dopo una escalation di furti di orologi di lusso iniziata durante l'estate del 2022. Analizzando le immagini delle telecamere a circuito chiuso che hanno immortalato la rapina di piazzale Dateo si è risaliti ai due trasfertisti, come riporta MilanoToday.it.

Tecnica dello specchietto

La 56enne viaggiava a bordo del suo suv, quando è stata affiancata da uno scooter. Questi hanno utilizzato la “tecnica dello specchietto”, spingendola a sporgere fuori dall’auto il braccio sinistro. I malviventi le hanno strappato via con violenza il Rolex Daytona Chocolate per poi fuggire via. La 56enne ha riportato la frattura del polso (35 giorni di prognosi). I due rapinatori si sono consegnati il 3 dicembre presso il commissariato San Carlo Arena di Napoli il 41enne e il 7 dicembre presso la squadra mobile di Napoli il 45enne, come precisato dalla questura di Milano.