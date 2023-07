Piazza Municipio, si avvicina a due turiste e scippa una borsa: gli "scorpioni" lo inseguono e lo arrestano

Una coppia di turiste straniere provenienti dalla Serbia passeggia a piazza Municipio. Una delle due ha 73 anni e indossa una borsa a tracolla. Un ragazzo si avvicina alle due turiste e strappa con forza la borsa dal braccio della donna per poi fuggire via. In quegli istanti però una pattuglia di motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli sta setacciando quella zona e vede tutto.

L’inseguimento è questione di pochi istanti e gli “scorpioni” del nucleo radiomobile raggiungono e bloccano il ladro. Si tratta di un 23enne incensurato del quartiere Stella che è stato arrestato e dovrà rispondere di furto con strappo.

La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.