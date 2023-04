Scippa un telefonino e fugge verso piazza Garibaldi

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Arnaldo Lucci, hanno notato una guardia giurata che aveva bloccato un uomo resosi responsabile di una rapina ai danni di una donna.

I poliziotti hanno accertato che quest’ultima, mentre si trovava all’altezza della chiesa di Sant’Anna alle Paludi, era stata avvicinata dall’uomo che, dopo averla colpita al volto, si era impossessato del suo telefono cellulare per poi darsi alla fuga in direzione di piazza Garibaldi; in quel momento, la donna aveva attirato l’attenzione di una guardia giurata che aveva bloccato l’uomo.

Gli operatori hanno identificato l’uomo per S.A., 32enne algerino, e lo hanno arrestato per rapina.