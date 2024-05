Scippa un telefonino dalla tasca del giubbino di un uomo sotto gli occhi dei poliziotti

Nel pomeriggio di ieri, personale della mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in corso Garibaldi hanno notato un uomo che, con fare circospetto, stava seguendo un anziano signore e, ad un certo punto, gli ha sfilato con particolare abilità il telefono cellulare dalla tasca del giubbotto.

Gli operatori sono immediatamente intervenuti ed hanno bloccato il prevenuto trovandolo in possesso del telefono cellulare appena asportato. Pertanto, un 48enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per furto aggravato.